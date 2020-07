Ebakindlust seostatakse tihti naistega, aga unustatakse, et ka mehed võivad end sedasi tunda. Huvitavast uuringust selgus, et osad mehed on näiteks oma pikkuse tõttu ebakindlad. All on ebakindla mehe tunnused, mis naise arvates igasuguse kire lämmatab.