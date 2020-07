Päike jõudis Lõvi tähemärki, see tähendab, et õhus voogavad romantilised, loomingulised ja elavad energiad. Samas on kõik ka ülimalt intensiivne ja see aeg pole üldse mitte nii lihtne üle elada.

Ometi leiame me kõik ilusaid hetki, mida endasse koguda ja mis meenutavad meile, et meid ümbritseb palju ilu. Samas on see nädal ka ülimalt kaootiline, kohati võib tunduda, et sõidame emotsionaalsel karussellil. Seiklushimuline Jupiter on loonud sekstiili unistava Neptuniga, seega tunned ilmselt, et su ümber on empaatiline loominguline energia. See planeetide liikumine võib sulle anda palju selgust, aidates aru saada, mis on sulle päriselt oluline.