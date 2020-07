Olgu su lelusahtlis patareidega «jänku» või uhke metalne dildo, igal juhul pead sa teadma, kuidas neid puhtana hoida. Sa ju ei kasutaks uuesti mustaks saanud käterätikut, ilma et seda vahepeal puhastaks? Miks siis seksmänguasjad teistsugused peaksid olema, eriti arvestades, et need puutuvad kokku su kõige delikaatsemate kehaosadega.