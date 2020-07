Hakkasid uinuma, kuid võpatasid ärkvele? Eksperdid selgitavad, mis on selle fenomeni taga

Võpatusega käib sageli kaasas ka ebameeldiv kukkumise tunne, mõnikord võib suisa tunduda, et kukud kõrgelt alla. Nii võid kiirelt mõnusast äraolemisest šokiga ärkvele ehmuda. Mõned inimesed isegi hüüatavad suurest ehmatusest, kuid on ka neid, kes sellest võpatusest ei ärka – neile võib partner teada anda, et nad unes imelikult vehkinud on.