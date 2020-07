On vähe toite, mida armastatakse nii universaalselt kui võileiba. See on tõenäoliselt asi, mida õppisime esimesena valmistama ja ühtlasi roog, mille variatsioonid tunduvad lõpmatud. Kuid on ka tõsiasi, et nii lihtsat asja kui võileib on võimalik nässu keerata.