Kui 30ndates ja 40ndates naiste meiginippide puhul rõhutas tippmeikar Paul Holmberg nahahooldust, kulme ja praimeri kasutamist (ka silmadel), siis need nõuanded kehtivad kindlalt ka 50+ naiste puhul. Tähele tasub aga panna, et see on vanus, kui nahaelastsus on väga erinev ning on käes aeg oma meigitehnikat kategooriliselt muuta.