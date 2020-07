TELKIMA ⟩ Viis põhilist asja, mida algaja matkaja telgis magamisest teadma peab

1. Mõtle läbi telgi suurus

Kuigi suur ja lai telk tundub magama minnes hea idee, tuleks telkima minnes mõelda praktiliselt, soovitavad Fjällräveni matkaeksperdid. Pea meeles, et mida suurem telk, seda raskem ja kobakam on ka sinu varustus. Kahekesi telkides võta kaasa vaid kaheinimese telk ning neljaliikmelise seltskonna puhul kaks kaheinimese telki, et oleks võimalus matkates kordamööda varustust kanda. Pikemaks matkaks on hea valik kergekaalulised tunneltelgid, samas pole nad kuigi ruumikad. Klassikaline kuppeltelk mahutab seevastu rohkem, kuid on kaalult veidi raskem.

2. Telgi kuju on oluline

Heitlike ilmadega sobivad telkimiseks hästi kolme aastaaja matkatelgid, mis on mõeldud kasutamiseks kevadest sügiseni. Ekstreemsel pinnasel või tuulise ilma korral on lollikindlaks valikuks kuppeltelk. Vihmasaju puhul soovitame aga esikuga tunneltelki, mis tagab eraldi ala riiete kuivatamiseks või söögi tegemiseks.

3. Kasuta ventilatsiooniavasid

Temperatuuri kontrollimiseks on hea kasutada telgi sissepääsul ja tagaosas paiknevaid ventilatsiooniavasid. Palavuse korral tee need lahti, et õhk ringi liiguks ning külmema ilma korral sulge, et soojus telgist välja ei läheks. Kuigi telk on üldiselt valmistatud õhku läbi laskvatest materjalidest, on mõistlik märja ilma korral hoida üks ventilatsiooniava avatuna, et vältida kondensatsiooni tekkimist.

4. Magamiskott soojust juurde ei anna

Hea telgiune saladuseks on magamiskott. Jäta meelde, et magamiskott ei anna lisasoojust, vaid hoopis säilitab meie enda keha toodetud soojust. Magamiskott olgu mugav, kuid mitte liiga tihedalt keha ümber, kuna see piirab magamiskoti soojusisolatsiooni. Kui magamiskotis läheb aga liiga palavaks, tee lukk lahti ning pista keha jahutamiseks jalg või käsi magamiskotist välja. Ära unusta ka madratsit – magamiskott võiks maapinnast alati olla madratsiga eraldatud. Hommikul ärgates ning matka jätkates klopi magamiskott korralikult läbi, et saada lahti sinna kogunenud niiskusest ja putukatest.

5. Külm naha vahel magama ei minda