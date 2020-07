Šokeeriv elulooraamat paljastab: kuninglik elu tekitas täpselt samu piinu nii Meghanile kui printsess Dianale

Raamat pealkirjaga «Finding Freedom» (tlk otsides/leides vabadust) lubab avaldada nii mõnegi detaili, mida senini Harry ja Meghani kohta ei teata. Kirja on pandud kuningliku paar kuningaperest lahti löömise lugu, kuid nii mõnigi raamatusse jõudnud asi paljastab, et ajalugu kordub.

The Timesis pakkusid raamatu autorid väikese sisevaate sellesse, mida lugejad teosest oodata võivad. Nimelt kirjeldavad nad Meghani meeleseisundit vahetult enne seda, kui ta koos prints Harryga Suurbritanniast Kanadasse lahkus. «Meghan ütles sõbrale märtsikuus pisarsilmil: «Ma jätsin selle perekonna nimel oma elu maha. Ma olin valmis tegema kõike, mida vaja. Aga siin me oleme. Ja see on väga kurb.»,» on kirjas 11. augustil ilmuvas biograafias.