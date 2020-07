Kõhutuule vabastamine on täiesti normaalne tegevus, kuid kui see juhtub seksi ajal, võib veidi piinlik hakata. Tavaliselt julgevad paarid üksteise juures peeretada alles siis, kui suhe on kestnud 2-6 kuud.

Teinekord võib juhtuda, et kõhutuul tahab vabaneda just seksi või koguni orgasmi ajal. Miks see nii on?