Maailmas lokkava pandeemia tõttu keerati Venemaa piirid väga karmilt lukku ning eilse seisuga on naaberriigis ametlikel andmetel Covid-19 nõudnud üle 13 000 elu, haigestunuid on ligi 829 000. Moskvas leevendati karantiinipiiranguid juba juuni alguses, nüüd aga on riik valmis ka lende taastama.