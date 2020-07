Prints pani pange: Kate pole siiani andestanud Williami napakat kingitust

Nimelt on temagi kingitusega puusse pannud. 38-aastane William kohtus oma praeguse abikaasa Kate Middletoniga Šotimaal ülikoolis. Paaril on praegu kolm last – seitsmeaastane prints George, viieaastane printsess Charlotte ja kaheaastane prints Louis. Ometi on üks asi, mida Kate pole senini unustanud ega hästi andeks andnud.

William käis külas BBC Radio Live 5 podcastis «That Peter Crouch» ning meenutas korda, kui ta tõeliselt pange pani. «Ma ostsin kord oma naisele binokli ja ta pole lasknud mul seda tänini unustada,» meenutas prints. «See oli meie kurameerimise algfaasis. Ma pakkisin need ära, need olid tõesti ilusad. Ma püüdsin end veel veenda, et see on tõesti äge kink, vaata, kui kaugele binokliga näeb!»