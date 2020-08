RAHELI BEEBIBLOGI ⟩ Kui ma oleks teadnud, et pean kaka pärast mupoga vaidlema, ei oleks lapsi teinudki

Kaka nagu sünnituse õudused on üks neist asjadest, millest väga täpselt enne ei räägitagi. Võib-olla ongi hea. Las need entusiastlikud rasedad jäävad entusiastlikuks, pole neil vaja teada, kuidas nad varsti päevast päeva oma kullakese peput nuusutavad, et sealt head magusat lõhna tabada.