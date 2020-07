SÕBRANNAGA RESTOS ⟩ Idüllilises Ruhes on peaaegu kõik detailid viimseni lihvitud, kuid...

Ruhe on atmosfäärilt avar ja moodne restoran, millel on loomulikult ka korralik terrass: otse mere ääres. Kuna ilm oli ilus, avaneski meie seltskonnal võimalus lõunatada terrassil. Vaade on seal otse loomulikult imeline ja kui vahepeal pisut ootama peab, saab mõistatada, millise saare või poolsaarega seal silmapiiril parasjagu tegemist on. Kohe kõrval asub ka jahisadam, kus askeldasid nii suuremate kui väiksemate aluste kaptenid – täielik idüll!