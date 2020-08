Vabaabielu polnud aga see, mis ümbritsevaid kulmu kergitama pani. Kummalise suuna võttis paari suhe siis, kui pilti lisandus nö kolmas mängija - 24aastane Herne 64 elav suurtükiväe kapral Elmar Aleksander Voitk. Nelja klassi haridusega Elmar oli Almasse ära armunud, seda «vaatamata, et viimane temast vanem oli», viitas väljaanne Kaja Alma 29 eluaastale. Himma ütles hiljem, et tema nina all käivast armuafäärist oli talle anonüümsete kirjadega teada antud, kuid ta polnud asjale üleliia palju tähelepanu pööranud.