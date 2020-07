Tallinnas Lai tänaav 29 asub Huecki maja, mis on saanud nime perekonna järgi, kellele see maja 1683-1939 kuulus. Selle majaga on seotud ka kummituslegend - nimelt usutakse, et munga vaim, keda nähakse selle maja keldris kurva näoga ringi jalutavat, otsivat taga oma armastatut. Teise legendi järgi ajas kurjaks saanud munk lahku armunud paari, kusjuures noormees poonud end Huecki maja trepikotta üles. Ajaloodokumentidest paljastub aga sootuks teistsugune versioon Tallinnas 600 aastat tagasi lahti rullunud sündmustest.