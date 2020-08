NAISTEJUTUD ⟩ Kui pead aega veetma bitšiga, kes noa selga lõi, siis pead üht-teist teadma

Ja probleem pole mitte ainult bitch'ides, kelle käitumine või olek meile ei meeldi. Piisavalt palju on ka neid inimesi, kes on tõelised õeluseussid, kuid ometi end su lähikonda pressivad. Siis nad hiilivad seal nii kaua, kuniks on varustanud end kõikvõimalike relvadega, mida sinu vastu kasutada ja löövad siis, säuhti!, noa selga.