Nädalavahetuse üritused kutsuvad: džinnifestival, Jõgevatreff ja palju muud põnevat üle Eesti

Kellel paneb silmad särama vanavaratehnika, see peab kindlasti Järva-Jaani minema. Kohale minna võiks kohe hommikul, kohapeal näidatakse ja hinnatakse sõidukeid, on vanavara minilaat, saab teha nostalgiasõite, avatud on ka kodukohvikud – killavoori melu leiab nii Järva-Jaani tänavailt kui Vanatehnika varjupaiga lähistelt.