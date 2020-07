RETSEPT ⟩ Maitsev võlujook, mis tugevdab immuunsust ja väljutab jääkaineid

Tegemist on joogiga, mis parandab organismi vastupanuvõimet, on kasulik nahale ja üldisele tervisele.

Selle joogi valmistamiseks vajad õuna, peeti ja porgandit. Nende kolme kombinatsioon eemaldab organismi kogunenud jääkaineid ja muudab sind nooremaks, kirjutab Times of India.

Punapeet sisaldab C-vitamiini, folaati, kaaliumit, rauda ja mangaani. Peet sisaldab antioksüdante nagu lükopeen ja antotsüaniid, mis annavad sellele köögiviljale imelise sügavlilla värvuse. Peet aitab kontrollida ka halva kolesterooli taset kehas. Lisaks on punapeedil põletikuvastased omadused, mis aitavad kaitsta maksa.

Õun on üks kõige toitainerikkamaid puuvilju. Selles on A-, B1-, B2-, B6-vitamiinid, folaat, niatsiin, tsink, vask ja kaalium. Õun sisaldab flavonoide, mis aitab reguleerida sapi tootmist ja vabanemda maksas olevatest toksiinidest. See sisaldab ka C-vitamiini, mis aitab immuunsust ja närvisüsteemi üles ehitada.