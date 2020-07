Naine võeti vastu MedStari Georgetowni ülikooli haiglasse, vahendab New England Journal of Medicine. Patsient kannatas metastaasilise käärsoolevähi käes, kuid oli viimased paar nädalat vaevelnud ka peapöörituse tõttu. Lisaks märkasid arstid, et naise väljaheited olid muutunud hõbedaseks.

Tehti mitu proovi ja leiti, et väljaheidetes on vere jälgi, röntgen paljastas, et vähk oli ajanud oma siirded ka maksa. Arstid usuvad, et naise kaka kummalise värvi põhjuseks oli kollatõbi ja osad ravimid, mida ta tarbis.