Täna kell 18.59 tõuseb taevasse täiskuu, mis toob kaasa võimsa energia. Et ennetada võimalikke probleeme, on ehk tark mõte kuulata astroloogide nõuandeid.

Tänast täiskuud nimetatakse ka tuurakuuks, kuid erinevatel kultuuridel on olnud augustikuise kuu kohta ka teisi nimetusi. Näiteks hiinlased nimetasid tänast saagikoristuskuuks, ekvaatorist lõunas aga oli tavapärane öelda lume-, tormi-, nälja- või hundikuu, kirjutab Space.com.

Põlisameeriklastel aga olid omad nimed, näiteks odra-, puuvilja- ja viljakuu. Tuurakuu nimi tuleneb tõsiasjast, et just praegusel ajal oli järvedest kõige parem tuurasaak. Tänu punakale varjundile on augustikuist täiskuud nimetatud ka punaseks kuuks, vahendab Farmer’s Almanac.