Tahad õhtust näopesu vahele jätta? Loe siit, mida see endaga kaasa toob

Nahaarstide sõnul on hommikuse puhastamise vahele jätmine üsna okei , ent õhtul ei tohiks seda küll mingi hinna eest tegemata jätta. «Ma arvan, et mõlemad pesukorrad on olulised, ent kui peaksin valima, siis ilmselt tuleks õhtust puhastust olulisemaks pidada, sest just siis eemaldad päeva jooksul kogunenud mustuse, saaste, rasu ja teised ebapuhtused,» selgitab teine dermatoloog Hadley King.

Dr. Rabach lisab, et kuna on suurem tõenäosus, et kogud oma näole higi- ja rasukihi just päevasel ajal, siis on just õhtune puhastus olulisem, sest sa ei taha, et see mustus terve öö su näol istuks ning poore ummistaks. Ta toob välja ka teise olulise põhjuse. «Õhtune nahapuhastus aitab sul öösel ka oma kreemide aktiivseid koostisosi paremini imendada,» selgitab dr. Rabach, lisades, et nende puhtale nahale kandmine tõhustab kõigi kreemide, geelide ning seerumite toimet.