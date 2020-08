Oled kuival? 6 soovitust, mille abil end taas linade vahelt leida

Kui tõesti soovid kedagi leida, siis on hea, kui inimesed teavad, et sa oled vallaline ning otsid parajasti kedagi. Seega poeta mõni väiksem vihje või postita hoopiski pilt koos sõpradega, millel end linna minekuks üles lööte, soovitatavalt mõne julge kommentaariga nagu: «Linna peale lantima!» või «Pildil on linna kauneimad vallalised!». Ole loominguline. Ära karda oma vallalise-staatust internetis mainida, sest ka nii on võimalik potentsiaalseid huvilisi leida.

See võib küll olla pisut vastuoluline soovitus, ent miks mitte sellele võimalus anda. Mida kauem inimene elanud on, seda laiem on tema tuttavate võrgustik. Lisaks on eakatel sugulastel, nagu näiteks su vanaemal, palju rohkem aega oma sõbrannadega suhtlemiseks ja kui on üks inimgrupp, kelle jaoks kosjamoori mängimine tuleb äärmiselt loomulikult, siis ongi need tihti just eakamad inimesed. Lisaks võid kindel olla, et nende üles seatud pimekohtingul ei vaata teiselt poolt lauda vastu mõni ringitõmbaja või südametemurdja. Seega jaga lugu oma vallalisusest võimaluse korral ka oma vanemate sõprade või eakate sugulastega - kunagi ei tea, kes neist sulle mõne toreda kaaslase leida võib.