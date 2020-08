Peielauaks sobiva ärasaatmisloo valimine võib olla pelutav ülesanne, kuid on inimesi, kes mõtlevad enda matustele siis, kui on ise veel elavate kirjas. See võib olla hea mõte – nii on leinavatel lähedastel ehk lihtsam asju niigi keerulisel perioodil ajada, kui on teada, mida kadunuke ise oleks tahtnud oma ärasaatmisõhtul näha.