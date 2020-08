Kas rase naine saab koroonaviirust lootele anda?

Sedalaadi testimine avastab lihtsalt geneetilise materjali olemasolu ega tähenda, et nendes kohtades olev viirus on võimeline kedagi nakatama. Ühel juhul oli tõendeid, mille kohaselt vastsündinu sai viiruse sündides kaasa, sest selle jälgi leiti nii platsentast kui ka nabanööriverest. Teisel juhul olid vastsündinul teatud koroonaviirusega seostatavad antikehad, mis platsentat ei läbi, seega ei saanud need pärineda emalt.