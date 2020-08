Seksterapeut abistab: nõnda lahendad hõlpsasti ühe naiste levinuma voodiprobleemi

Seksterapeut Vanessa Marin ütleb, et üks kõige levinumaid «peaks-eid», mida ta oma praksises kuuleb, on: «Ma peaksin teadma, mida ma voodis tahan ja suutma seda oma partnerile öelda.» Marin tõdeb, et see on naljakas «peaks», sest ta nõustub sellega. «Absoluutselt ongi igaüks väärt, et saaks oma partneriga jagada, mida ta tahab,» ütleb Marin. «Kommunikatsioon on tervislik ja ülioluline osa imelisest sekselust.»