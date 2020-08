7 (peamist) põhjust, miks toksilistest suhetest lahkumine nii keeruline on

Suhete lõpud on niigi keerulised, toksiliste suhete omad aga kohe eriti. Neis toimub vägivallatsükkel – leppimisperioodid vahelduvad rahulike ja vägivaldsetega. Samas on asjatundjad ka märkinud, et on raske teha üldistusi, kuna iga suhe on erinev ning ka vägivallatüüpe – näiteks psühholoogiline manipulatsioon – on nii palju erinevaid, komplekssed ja keerulised on ka suhtedünaamikad. Kuid just tormi ja rahu vaheldumine on see, mis üldjuhul lahkumise keerukaks teeb.