Nahaarst soovitab, milliste toitudega oma nahka seestpoolt kaunimaks muuta

Üks eriti oluline osa korralikust nahahooldusrutiinist on kindlasti antioksüdandid, mis kaitsevad su jumet saaste ja sinise valguse eest, aitavad vältida vabade radikaalide poolt tekitatavat kahju, mis avaneb naha vananemise, kortsude ning päikeselaikude näol. Ent lisaks nahale seerumite ja teiste aktiivsete toimeainetega toodete kandmisele saab oma igapäevasesse rutiini antioksüdante tuua ka teisel viisil: lisades neid oma toidulauale.

Teadusuuringute kohaselt hoiab antioksüdantide poolest rikaste toitude söömine su naha toimimise optimaalsena. «Kui tõesti soovid oma naha ning ka kogu keha eest parimal võimalikul viisil hoolitseda, siis jäta meelde, et nii toitumine, trenn kui ka uni mõjutavad su naha välimust,» selgitab dermatoloog Heather Woolery Lloyd. «Naha puhul toimib paremini see, kui kogu elustiil on paigas. Uuringutulemused on leidnud, et inimestel, kelle toidulaualt leiab palju antioksüdante sisaldavaid toite, on muuhulgas ka noorema väljanägemisega nahk. Seega ei seisne nahahooldus vaid kreemide kasutamises.»

Antioksüdandid tulevad väga paljudes erinevates vormides ning neist igaühe tarbimine pakub sulle erinevaid kasutegureid. Vitamiin C on nahale kantavates toodetes paraja superstaari rollis ning seetõttu ilmselt ka antioksüdant, mida inimesed kõige paremini teavad ning mis nende hooldusrutiinis ka juba sisalduda võib. Uuringud seostavad C-vitamiini suuremat tarbimist vähemate kortsudega, seega tasub oma taldrikule lisada mõned tsitruselised, marjad või teised seda vitamiini sisaldavad toidud. Linoleenhapet, mida leiad juurviljaõlidest, pähklitest, seemnetest, lihast ning munadest, peetakse aga üheks aineks, mis aitab vältida nahakuivust ja sellega kaasnevaid vananemismärke.

Rääkides aga sinu naha ning kõhu vahel olevast ühendusteest keskendutakse tavaliselt tihtipeale toitudele, mida inimene sööma ei peaks. Akne puhul peaks oma toidulaualt eemale hoidma näiteks piimatooted ja suhkru, mis nahale just eriti hästi ei mõju. Samas joones tuleb kindlasti ära märkida ka see, et ainult antioksüdandirikaste toitude söömine ilusat nahka kaasa ei too, vaid on ikkagi üks pusletükk suuremast pildist.