See pole mingi uus fenomen – aastakümneid on naisi tõmmanud mehed, kes on mõistetud vangi. California sarimõrvar Richard Ramirez, tapjad Charles Manson ja Scott Peterson on vaid mõned nimedest, kes on saanud vanglas viibides abieluettepanekuid. Ka Eestis on seda ette tulnud – näiteks Juhan Julmana tuntud mõrtsukas Jüri Mosin abiellus vanglas olles ja tema abikaasa Tiiu Lepikmäe ütles toona «Pealtnägijale», et Mosin eksis ning on hoopis teine inimene, kui inimesed arvavad.