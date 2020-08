Lina Marcela Medina on läinud ajalukku kui kõige noorem inimene, kes on sünnitanud. Ta oli sel hetkel viie aasta ja seitsme kuu vanune.

Kui Lina oli viie aasta ja kuue kuu vanune, märkasid vanemad, et tüdruku kõht on kahtlaselt paistes. Esiti arvati, et tegemist on mingisuguse kasvajaga, seega tuli dr Gerardo Lozada diagnoos tõelise šokina: Lina on seitsmendat kuud rase! Vanemad ei suutnud muidugi asja uskuda ning viisid lapse teise arsti juurde, kes kinnitas dr Lozada diagnoosi.