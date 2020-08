Dr Clelia Duel Mosher alustas juba 1890ndatel naiste seksuaalsuse uurimisega – see oli veel enne, kui tuntud seksuaalsuse uurija dr Alfred Kinsey üldse sündiski. Dr Mosheri 20 aastat kestnud uurimistöö vältel vestles ta ligi poolesaja naisega ning arutas nendega seksuaalsuse üle. Lisaks sellele tõestas ta oma tööga, et ka naised kasutavad hingamiseks diafragmat nagu mehedki ning et korsetid ja vähene liikumine on paljude naiste tervisehädade põhjuseks.