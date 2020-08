Eesti legendaarseim moesündmus ERKI Moeshow ei toimu tavapärasel viisil nagu oleme seda aastaid harjunud jälgima. Seekord toob ERKI moevaatemäng noorte moeloomingu publikuni uudse moelavastuse, showcase’i, vormis. See tähendab seda, et pealtvaatajatel on võimalik osa saada kuueteistkümne andeka noore disaineri kollektsioonide esitlustest eraldi keskkondades. Iga show toimub personaalsel «laval», iseseisva muusika, keskkonna ja modellide liikumisega.

Moeshow peakorraldaja Karin Kiigemägi sõnab, et traditsioonilise ERKI Moeshow lavastamine Covid-19 tingimustes poleks olnud võimalik, seega tuli sisse viia muudatused show ülesehituse osas.

«Kevadel olnud kriisiperiood õpetas olema paindlik ja leidlik. Kui augusti lõpul peaks haigestumiste arv suurenema, siis meil on nüüd lihtsamalt võimalik reguleerida pealtvaatajate gruppide suurusi selliselt, et see ei ohustaks lavastuse toimumist,» ütles Kiigemägi.

ERKI Moeshow toimub sel aastal uuenenud viisil FOTO: Arnaud Lafeuillade

Tema sõnul oleks moevaatemängu veebiplatvormile viimine olnud lihtsaim lahendus, kuid otsustati aja kulgu kasutada enda jaoks positiivses võtmes. «Seetõttu ka venitasime avalikkuse ette tulemisega,» lisab korraldaja.

Otsus oli selge ja kindel juba maikuus, et moeshow peab toimuma siiski reaalselt live’is koos publikuga. «Kuna viiruse oht on meie ümber endiselt kõrge, siis oleme põhjalikult läbi mõelnud võimalused, kui peaksime ehk pealtvaatajate osalemist piirama või looma 2+2 reegli. Praegune lavastuse ülesehitus annab meile võimaluse igas olukorras moeetendus läbi viia ja selliselt, et pealtvaataja saaks vahetult osa noorte disainerite põnevast loomingust,» on korraldaja kindel.

Tänavune ERKI Moeshow ülesehitus annab kindlasti publikule vahetuma elamuse ja suhestumise iga kollektsiooniga moelooja enda keskkonnana kujutatud showcase’i vahendusel. Selline lavastuse ülesehitus võimaldab ERKI Moeshow korraldusmeeskonnal luua palju põnevaid lahendusi ka spetsiaalselt pealtvaatajata jaoks. On mida põnevusega oodata!