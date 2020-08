Maiasmokkade lemmikmaius, mis teadlaste sõnul tervisele suisa kasulik on

Värske uuringu tulemused leiavad, et kui nautled šokolaadi enam kui kord nädalas, siis võib see olla sinu südamele kasulik. Laiahaardeline uuring, mis hõlmab endas kuue varasema uuringu tulemusi, koondades enam kui 330 000 patsiendi andmeid enam kui 9-aastase perioodi vältel, leidis, et inimestel, kes enam kui kord nädalas kakaod tarbisid, said šokolaadivältijatest 8 protsenti väiksema tõenäosusega pärgarteri haiguse. Uuringu autorid usuved, et šokolaadi mõju südameveresoonkonnale võib pikas perspektiivis vähendada maiasmokkadest patsientide puhul südameatakkide riski.

«Minevikus on kliinilised uuringud näidanud, et šokolaad on kasulik nii vererõhule kui ka veresoonte seintele,» selgitab Houstonis, Baylori meditsiinikolledži juures töötav uuringu autor dr. Chayakrit Krittanawong. «Ma tahtsin näha, kas see mõjutab ka neid veresooni, mis südant verega varustavad (ehk pärgartereid) või mitte. Ning kui mõjutab, siis kas mõju on kahjulik või kasulik.»

Dr. Krittanawongi sõnul tulenevad patsientidel täheldatud tervisele kasulikud omadused mitmetest šokolaadis looduslikult sisalduvatest südamele kasulikest toitainetest, näiteks «flavonoididest, metüülksantiinidest, polüfenoolidest ning steariinhapetest, mis võivad omada põletikku alandavat toimet ning tõsta hea kolesterooli taset».

Et seda väidet mitteteadlastele mõistetavamaks teha, tuleb teada seda, et flavonoidid aitavad vähendada vereklompe ning tugevdavad veresooni, metüülksantiinid ja polüfenoolid parandavad südameveresoonkonna tervist ning steariinhape aitab vereliistakuid kontrolli all hoida, vähendades sellega vereklompide tekke riski, vahendab MSN.