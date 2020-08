TÄITUNUD UNISTUS ⟩ Keila õpetaja läks puhkuse ajal kühvliga muinasaega

Kui Marge Kannel poleks hakanud õpetajaks, saanuks temast tõenäoliselt arheoloog. «See ala on mind alati huvitanud, eelkõige muinas- ja natuke hilisem keskaeg,» tunnistab ta. «Ma olen juba ammu soovinud osaleda vähemalt ühel arheoloogilisel väljakaevamisel. Ma ei julgenud seda unistust väga jagada, sest olin kindel, et minu oskused ja teadmised jäävad puudulikuks.»

Aga siis luges õpetaja Kannel ühel juulikuu päeval Facebookist Tartu Ülikooli arheoloogia grupi lehelt, et on võimalus osaleda Riigiküla IV asulakoha kaevamistel. Mida teeb inimene, kui elu pakub talle korraga võimalust unistus teoks teha! Ta mõtleb päeva, mõtleb teise ning võtab lõpuks julguse kokku. «Kirjutasin professor Aivar Kriiskale, et pole kunagi väljakaevamistel osalenud, aga sooviks ennast proovile panna ja uusi asju kogeda. Sain kiire vastuse ja julgustava sõna – õpetame.»