Tosin asja, mida iga naine peab seksist 40. eluaastaks teadma

40. eluaastaks on paljudel paaridel rohkem vaba aega – lapsed on suureks kasvanud, neil on stabiilne töö, lõpuks saab lõõgastuda ja elu nautida. Seksi tähtsus siinkohal võiks suureneda, kirjutab Krasotka, ja toob välja asjad, mida võiks oodata siis, kui vanusenumber hakkab neljaga.

1. Rohkem seksuaalset vabadust. On müüt, et pärast 40. eluaastat seksitakse vähem. Paljud paarid hakkavad just rohkem seksima ja seks saab uue värvi. USAs tehtud uuringust selgus, et 70 protsenti naistest ja 74 protsenti meestrest seksivad vanuses 40 regulaarselt. 30 protsenti on seksuaalselt aktiivsed ka 70aastaselt. «Üle 40aastased paarid on avatud seksuaalsuse erinevaid aspekte rohkem avastama,» ütleb Los Angelese psühholoog Shannon Chavez. «Nad on vabamad ja avatud uutele asjadele: nad proovivad rollimänge, vaatavad koos erootikat, proovivad tantrat. Nad on seksuaalselt enesekindlad ja teadlikumad.»