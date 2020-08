«Me saame naisega oma teise lapse. Meil juba on 5-aastane tütar,» alustab mees oma ülestunnistust. «Kuna rasedus on minu naise jaoks väga raske olnud, siis pakkus naiseõde lahkesti, et korraldab meile ise soo avaldamise peo,» jagab ta veel veidi eellugu.