26-aastane Jonas Kaarnamets on eelkõige tuntud ansambli Frankie Animal kitarristina. Hiljuti otsustas mees teha algust ka oma sooloprojektiga, mille saamise lugu on seotud õppetunniga püüda olla natuke egoistlikum - aga heas mõttes.

26-aastane Jonas Kaarnamets on kitarrist, kes on olnud siiani eelkõige tuntud ansamblist Frankie Animal. Tänavu otsustas mees, et on aeg astuda elus järgmine samm ning alustada sooloprojektiga, mille nimeks sai Jonas f.k.