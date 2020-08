BBC kirjutas aastal 2015 huvitavast kohtulahendist. Nimelt läksid omavahel tülli korteriomanik ja üüriline, kui esimene viimaselt püstipissimise eest kahjutasu nõudis. Omanik väitis, et uriin on kahjustanud vannitoa marmorpõrandat ning püsti pissiv üüriline peab selle 1900 euro eest hüvitama.

Düsseldorfi kohus aga leidis, et püsti pissimine mahub kultuurinormide hulka, kuna nii tegutsemine on jätkuvalt üsna tavapärane. Artiklis viidatakse ka Saksamaal levinud nõudmisele, et mehed pissides istuksid, kuna nii on jäävad tualetid puhtamaks. «Hoolimata kodustatud meeste kasvavast arvust on siiski püsti urineerimine tavapärane praktika,» märkis kohtunik Stefan Hank.