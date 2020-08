PUUST JA PUNASEKS ⟩ Need tagasihoidlikud märgid näitavad, et sa oled suhtes nartsissistiga ja see lõppeb katastroofiga

Sa tunned, et ta hindab sind, ta imetleb ja väärtustab sind. Ning sa lebad selle tähelepanu kiirtes nagu kass soojas päikeselaigus. Ühel hetkel aga mask natuke libiseb, kuid sa valid ignoreerimise. Sa leiad kiirelt vabanduse: tema vead teevad temast inimese, tal oli halb päev, ta on stressis, sa ise olid tüütu ja klammerduv. Me keegi ju pole täiuslik ja sa armastad teda ometi ka koos vigadega.