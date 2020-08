Armuhammustus ehk maasikas - kuidas seda teha ning hiljem sellest ka lahti saada

Tegelikkuses on maasikas aga lihtsalt üks seksikas sinikas, mis tekib sellest, et otse naha all olevad väikesed veresooned lõhkevad ning täidavad naha aluse pinna verega (sellest ka algne punane värvus). Kuna keha tervendab ennast ise, siis sarnaselt tavalistele sinikatele hääbuvad ka maasikad kehalt paari päeva kuni paari nädala möödudes, mille vältel koht ise võib paranemisprotsessi eri etappides ka värvi muuta.