5 parimat tervislikku snäkki, mis sobivad ideaalselt kotti pistmiseks

Moore'i sõnul on tervislike ja kiirete snäkkide puhul kõige olulisem etteplaneerimine. Selle asemel, et kätte- ning ettejuhtuvate toidupalakeste toel tööpäev üle elada, hoia oma kotis hästi kaasaskantavaid suupisteid. Moore soovitab kiudainerikkaid variante, nagu pirnid, viinamarjad või pähklid, tuues välja, et igal võimalikul juhul tasub eelistada värskeid vilju. «Värsketest puuviljadest rääkides tasub valida seda, mis on parajasti hooajaline, et saada parim maitse- ning kvaliteedielamus,» ütleb naine.

Toitumisekspert jagab meiega oma lemmiksuupisteid ning soovitab, milliseid kiirelt haaratavaid snäkke valida, et end iga päev hästi tunda.

Viinamarjad ja mandlid

Viinamarjad on magus suupiste, milles sisaldub palju looduslikke antioksüdante ning teisi polüfenoole. Mandlid pakuvad aga valke ning südamele tervislikke rasvu. Paki viljad väikestesse suupistekarbikestesse, et sul oleks neid nädala jooksul kerge vajadusel kodust kaasa haarata.

Viinamarjade suhu pistmisega ei saa eksida. Hea variant on need ka eelnevalt portsjoniteks jagatuna külmutada, et need kodust kaasa võttes külmana püsiksid. Mandleid ning teisi pähkleid tasub väikestes suletavates minigrip-kotikestes hoida oma käekotis või autos.

Mandariinid

Mandariinid ning klementiinid on ideaalne kaasavõetav snäkk. Nad on kenasti koore sees ning võivad mitu päeva toatemperatuuril olla. Neis sisaldub palju vett, immuunsüsteemile kasulikku C-vitamiini ning kahes mandariinis on piisavalt kiudaineid, et täita 10 protsenti keskmise naise soovituslikust päevasest kogusest.

Hakitud köögiviljad hummuse või avokaadodipiga

Kurgi, porgandi, lillkapsa, brokoli ja paljude teiste köögiviljade lõigud on äärmiselt maitsvad, kui neid hummusesse või avokaadodippi kasta. Kreemise koostisega dipid pakuvad krõmpsuvatele värsketele viljadele mõnusat kontrasti ning sisaldavad ühtlasi ka tervislikke rasvu ning kiudaineid.

Kakaotolmuga kaetud kreeka pähklid

Kreeka pähklid pakuvad väga palju südamele kasulikke toitaineid ning kõrge kvaliteediga kakaopulber aitab vererõhku madalamaks muuta. Pähklid on hea magneesiumiallikas, mis võib aidata ka närvilisust taltsutada, olles seega kiiretel päevadel topeltkasulik. Krõmpsuva ning magusa kombinatsioon sobib hästi inimesele, kes soovib olla tervislik, ent siiski ka oma magusaisule pisut järele anda.

Koores olevad pähklid ning seemned

Kui kogused ning portsjonite kontrollimine on sinu jaoks probleem, siis proovi süüa pähkleid ning seemneid koos koorega. Nii toimides aeglustad sa oma söömist ning ehk väheneb selle tulemusel ka toidukogus.

Moore soovitab toidupoes käimise ajal osta rohkem tervislikke suupisteid ning hoida neid kodus lastele kättesaadavates kohtades. Lisaks toonitab ta seda, et nagu ka kõigi teiste asjadega, on siingi mõõdukus ning tasakaal väga olulised, seega võib aeg-ajalt endale ilma süümepiinadeta ka mõne mitte-nii-tervisliku suupiste lubada, kirjutab Styleblueprint.