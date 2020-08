Seksperdid hoiatavad: mis võib juhtuda, kui sa seksid aasta jooksul iga päev

Kuid just seda tegi Birttany Gibbons, kes kirjutas raamatu «Fat Girl Walking». Ta kinnitab, et kogemus ei pannud teda mitte ainult oma kehas hästi tundma, vaid ta õppis ka oma partneriga paremini suhtlema.

Kehaküsimus on väga terav ka eestlaste hulgas. Paljud naised ei ole oma kehaga rahul ning on suur hulk inimesi, kes tahaks kaalu kaotada. Gibbonsi kogemust eeskujuks võttes võib olla ahvatlev lahendus iga päev seksida. Indy100 rääkis seksterapeudi Denise Knowlesi ja suhtenõustaja Dr Sheri Jacksoniga, et teada saada, kui hea mõte see on.