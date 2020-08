3 nõuannet, kuidas kohmetust tundmata silmarõõmult ekside kohta küsida

Suhe peaks saama loomulikult areneda, samas aga tahate te mõlemad teada, kas asjal on potentsiaali. Suhteajaloo teadmine on oluline – kas ta just läks lahku? Kas see lõppes halvasti? Sellised asjad ütlevad inimese kohta palju, paraku võivad sellised teemad tekitada pingeid ja kohmetust.

Esimene asi, mida endalt küsida: kas see on üldse sinu asi? Kohtinguekspert Connell Barrett ütleb Elite Dailyle, et suhteküsimused on täiesti adekvaatsed. «Ole lihtsalt selge selles osas, mida sa teada tahad,» soovitab ta. «Otsid sa ohumärke? Või tahad sa aru saada, kas inimene on valmis püsisuhteks? Sa peaks vältima rohkeid küsimusi, mis ajab inimese kaitsesse ja jätab mulje, et neid kuulatakse üle.»