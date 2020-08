Teadlased avaldavad, kas tundlik nahk on päritav või mitte

Ilukorporatsioon Procter & Gamble ning geeniteste läbi viiv firma 23andMe ühendasid juunis oma jõud ning võtsid luubi alla tundliku naha esinemise, analüüsides geenitestifirma andmebaasis leiduva 23 426 erineva europiidse geneetilise taustaga inimese genoome. Uuring, mis avaldati ajakirjas Cosmetics, leidis väga tugeva seose erinevate genoomiomaduste ning tundliku naha esinemise tõenäosuse vahel, luues sellega esimese ametliku seose, et nahatundlikkus on miski, mille inimesed oma järglastele edasi annavad ning see pole niivõrd tingitud keskkonnast nagu varem arvati.

Ilutööstuses on tundlik nahk olnud väga suureks teemaks juba mõnda aega. Uuringutulemused näitavad, et umbes 70% naistest usub, et neil on tundlik nahk. Otsingugigandi Google'i andmetest nähtub, et otsingusõna «tundlik nahk» sagedus on alates 2004. aastast saadik järjest tõusnud ning on hetkel ajaloo kõrgeim, kirjutab Well+Good.

Teadmine, et tundlik nahk tuleneb geenidest, annab inimestele võimaluse erinevaid nahaprobleeme esile kutsuvaid päästikuid vältida ning ehitada endale selline elustiil ning nahahooldusrutiin, mis probleeme ennetavad. Hetkel peavad paljud inimesed nahaprobleemide ilmnemisel mängima arvamismängu. Ägenemised, mis võivad lõppeda rosaatsea, ekseemi või psoriaasiga, võivad olla põhjustatud tundlikkusest mõne hooldustoote koostisosa suhtes, alkoholist, vürtsikast toidust, välistemperatuurist või isegi näo pesemiseks kasutatava kraanivee mineraalsest koostisest.

«Teades, et patsiendil on perekondlik kalduvus nahatundlikkusele, saame sellest lähtuvalt teda juba palju varasemalt ravima hakata,» selgitab avastuse olulisust Los Angeleses tegutsev dermatoloog Shirley Chi. «Ma tegelen sellega oma igapäevatöös päris palju, sest kui ma näen, et vanemal on ekseem, psoriaas või väga intensiivne, arme jättev akne, siis avalduvad mõned sümptomid ka nende lastel juba päris varakult. Seega saame me hakata lapsi ravima varem ning saame olukorra kiiremini kontrolli alla, vältides sellega halvimaid tagajärgi.»