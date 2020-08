Sel nädalavahetusel saab üle Eesti mekkida nii ehedamaid kui peenemaid maitseid, sest oma aiaväravad avavad mitmed kodukohvikud. Ka on nädalavahetusele koondunud põnevaid (tänava)kunsti- ja käsitööüritusi, rääkimata juba traditsioonilistest muusikafestivalidest.

Hea ja parem toidupoolis

Nii reedel kui laupäeval saab esmakordselt toimuval Wähja Festivalil Lääne-Virumaal Ao külas proovida vähiroogasid. Näkiuurimiskeskuses toimuva festivali avab kohaliku toidu laat, kus pakutakse mõistagi vähi- ja kalaroogasid, piirkonna parimaid palu ning koduseid ja puhtaid maitseid. Avatud on näkispaa oma erinevate saunadega, lapsi ootavad nukuteater ja põhuala, lisaks jagatakse teadmisi vähipüügist ja -ajaloost ning õpitakse valmistama üht korralikku vähirooga. Festivaliõhtu võtavad kokku kaks Mihklit. Restorani Teletorn peakokk Mihkel Kalbus pakub vähjapeo väärilist suvist õhtusööki ning seda naudingut saadab akustilise kavaga muusik, kirja- ja jutumees Mihkel Raud.

Kes laupäeval, 8. augustil Hiiumaal suvitab, mingu kindlasti Kõrgessaare sadamasse Lestafestivalile . Selle traditsioonilise kalapeo keskmes on hooajale kohaselt parajalt paksud kohalikud lestad. Näeb nii kalapüüki, võistlusi, esinejaid kui töötubasid ja ei puudu ka laat ja söögipoolis.

Hoopis teisel pool Eestit saab aga taas kodukohvikute hõrgutisi maitsta, nimelt toimub 8. augustil ka Valga-Valka kodukohvikute päev . Üheks päevaks muutub linnaruum tõeliseks meelte-elamuseks, kus 18 ühepäevakohviku huvitavad retseptid, lendlev fantaasia ja emotsioonid muudavad päeva tõeliselt nauditavaks. Enamust kohvikuist saab auto asemel külastada nii jalgrattal kui jalgsi ning kellele ökoloogiline mõtteviis omane on, see võib kohvikupäeval julgelt oma tassiga kohvijärjekorda võtta.

Pühapäeval, 9. augustil on koduaedade kohvikud avatud aga Jõgeval. Jõgeva kohvikute päeva seitsmes kohvikus pakutakse lisaks väga heale kodusele toidule elavat muusikat, toimub raamatulaat ning loetakse luulet.

Kunst ja näputöö

Pühapäeval, 9. augustil on käsitööliste pidupäev – Haapsalu Pitsipäev . Esitletakse pitsilisi kudumeid, avatud on Pitsikohvik koduküpsetistega, kus võib ka ise julgelt vardad välja võtta ning kuduma hakata. Kl 12-15 toimub sealsamas, Haapsalu Pitsikeskuses, traditsiooniline kudumisvõistlus, kus võistlejail tuleb kolme tunni jooksul kududa ja viimistleda skeemi järgi kootud tööproov. Registreerumine kohapeal.

Ei jää kunstist ilma Ida-Eestigi. Kolmandat aastat toimuv liikuv tänavakunstifestival Rural Urban Art on seekord suundunud Ida-Virumaale, kuhu saabub kümmekond kunstnikku Eestist, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Soomest ja Ukrainast. 10.-15. augustini saab jälgida, kuidas ilmuvad seinamaalid Jõhvi ja Kohtla-Järve linnadesse!

Muusika ja film

Traditsiooniliselt on augusti täiskuule kõige lähemal oleval nädalalõpul Haapsalu vanalinn muutunud sumisevaks laadaplatsiks, kus kirev kultuuriprogramm kestab hommikust õhtuni ning pimeduse saabudes mängitakse piiskopilinnuses Valge Daami vabaõhuetendusi. Nii selgi aastal, sest 6.-9. augustil on Haapsalus Valge Daami Aeg .

Käsmu külas kõlavad 7.-9. augustini aga Norra viisid, sest just Norra oma viikingite, trollide ja fjordide muusikaga on Viru Folgi selleaastaseks teemaks. Lisaks muusikale filmid, teater, kirjandus ja palju muud meeliköitvat.

Leigo Järvemuusika Festival laupäeval, 8. augustil on unikaalne festival terves Euroopas – esineja ja ümbritsev loodus koos elava tulega loovad täiesti uue emotsionaalse keskkonna ning kauni looduse ja sisuka muusika liit pakuvad ainulaadseid ja kestvaid elamusi. See omakorda tuletab meelde, et klassikalist muusikat ei pea kuulama ainult sirge seljaga saalis istudes. Seekord astuvad üles Estonian Cello Ensemble, Marju Nuut ning Tiit Kikas ja keelpillikvartett audivisuaalse vaatemänguga.