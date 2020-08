Maanteerattur Aksel Nõmmela soovitab: kasulikud põhjused, miks eelistada jalgratast

ERGO kindlustuse andmetel juhtub jalgratastega oluliselt vähem õnnetusi kui autodega. Võrdluseks, et kui möödunud aastal registreeris kindlustusselts keskmiselt 800 kaskokindlustusjuhtumit ühes kuus, siis samal ajal kogu aasta vältel vaid 43 jalgratturitega seotud õnnetusjuhtumit. See muidugi ei tähenda, et rattasõit oleks päris ohutu. Oluline on kinni pidada liiklusreeglitest ning veenduda, et ratas oleks sõidukorras.