Saatejuht Ellen DeGeneres sattus skandaali: alluvad süüdistavad teda mürgise õhkkonna loomises

Elleni moto on alati olnud «Ole hea!», kuid töötajate sõnul on see vaid sõnakõlks, mis varjab toksilist ja ebatervet töökeskkonda, mille naine oma alluvatele loonud on. «See «Ole hea!» jama on mõeldud ainult kaameratele,» kirjeldas üks inimene. «Jah, ta annab inimestele raha ja abistab neid, aga see on vaid sõu.»