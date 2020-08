Usutavalt on just magades inimene müstilistele mõjudele kõige haavatavam. Vanad eestlased hoiatasid näiteks maas magamise vastu, sest sel puhul pidid tulema maa-alused, kes «teevad ihu katki».

Venelaste esivanemad uskusid, et magades rändab inimese hing teistes maailmades ringi ning kardeti, et kui hing on kehast läinud, võib keha keegi teine – keegi kuri – üle võtta. Nii oli kategooriliselt keelatud kellelgi teisel kasutada sinu tekki ja patja, kuid magamisega on seotud ka palju teisi venelaste ebauske, kirjutab Dailyhoro.ru.