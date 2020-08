Elu Põhja-Koreas on lääne inimestele ettekujuteldamatu, kuigi Nõukogude Liidu taustaga eestlased ehk suudavad suhestuda nii mõnegi eluaspektiga. Riik on muust maailmast nii eraldatud, et seal elab inimesi, kes ei tea senini, et inimesed on käinud Kuul.

Kuna Põhja-Korea on nii salapärane ja eraklik, on sageli raske aru saada, millised on müüdid ja mis on tõde, eriti kui juttu on kodanike igapäevaelust. Me oleme varemgi püüdnud pilku heita selle autokraatse riigi raudsete kardinate taha, kuid kuidas toimib sealne kohtinguelu? Kui sa oled vallaline põhjakorealane, siis mida sa tegema peaksid?