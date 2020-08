5 minuti pikkune test, mille abil saad teada, kui õnnelik sa tegelikult oled

Sinistes tsoonides elavate, maailma õnnelikemate ning pikaealisemate inimeste elukommete põhjal on kokku pandud lühike test, mille abil saab igaüks mõõta, kui õnnelik ta oma elus tegelikult on. Sinised tsoonid on näiteks Sardiinia Itaalias ning Okinawa Jaapanis, kus inimestel on väga suur tõenäosus elada lausa 100-aastaseks, ilma märkimisväärsete terviseprobleemidega rinda pistmata.