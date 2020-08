Selleriseemned - kasulik, ent alahinnatud vürts

Selleriseemned, mis pärinevad selleritaimedelt, on kaua aega kasutuses olnud tavapärase koostisosana marineerimisprotsessis ning seda hea põhjusega. «Selleriseemnete populaarsus pärineb peamiselt metsikult sellerilt, mis on tugevama ning maalähedasema maitsega kui seller, mida poodides müüakse,» selgitab dietoloog Kelly Jones.

Lisaks maitsekusele on selleriseemnetel ka mitmeid tervislikke mõjusid ning seda on kasutatud mitmete rahvaste traditsioonilises meditsiinis, et ravida hulka erinevaid haigusi alates põletikest ning lõpetades artriidiga. Jonesi sõnul on kindlasti vaja läbi viia rohkem teaduslikke uuringuid, et kõiki neid erinevaid toimeid põhjapanevalt kinnitada, ent siit leiad mõned üsna kindlad kasutegurid, mida selleriseemned vürtsina sinu ellu kaasa toovad.

Selleriseemnete 5 kasulikku omadust sinu tervisele

1. Võivad aidata sind kõrge vererõhuga

«Rottide peal läbi viidud uuringus selgus kõrget vererõhku alandav efekt, ent vaja on rohkem inimuuringuid,» selgitas Jones. Sellest hoolimata on selleriseemnetes kindlasti vererõhu alandamise osas kasuks tulevaid omadusi, näiteks sisaldavad need kaltsiumi, mis toetab südame tööd, ning kofeiinhapet, mis on diureetik.

2. Sisaldavad palju rauda

Rauapuudus veres on üks aneemia ehk kehvveresuse tavalisemaid põhjustajaid. «Aneemia võib viia mitte ainult madala füüsilise ning mentaalse energia tasemeni, vaid ka nõrgestatud immuunsüsteemini,» ütles Jones. Teelusikatäis selleriseemneid sisaldab 17 protsenti soovitatavast päevasest rauavajadusest, mis on märkimisväärne kogus, eriti neile, kes on kehvveresuse riskirühmas või soovivad oma hemoglobiinitaset tõsta.

3. Võivad artriiti leevendada

«Penn State Health Milton S. Hershey meditsiinikeskus soovitab selleriseemneid nende diureetiliste omaduste tõttu kasutada ka artriidi ning podagra ravis ning põletikutasemete alandamiseks,» toob Jones välja. Seega kui sul on liigeseprobleeme või põletikku, siis võivad selleriseemned pingeid alandada ning leevendust pakkuda.

4. Sisaldavad antioksüdante

Selleriseemnetes sisalduvate antioksüdantide mõju tuleb kõige paremini esile, kui kasutada neid tasakaalustatud ning ka muidu antioksüdandirikka menüü osana. «Väike ülevaatlik uuring leidis selleriseemnetest mitmeid mõjusaid antioksüdante, mis aitavad sinu keha kaitsta,» selgitas Jones. Ent kuna on olemas kümneid tuhandeid erinevaid antioksüdante, mis keha heaolu nimel koos tööd teevad, ei saa vaid selleriseemnetele lootma jääda ning neid tuleb kombineerida vaheldusrikka puuvilju, juurvilju ning lahjasid valke sisaldava toidulauaga.

5. Võivad aidata luid tugevdada

«Selleriseemned võivad toetada luude tervist, sest ühes portsjonis seemnetes on üle 10 protsendi inimese päevasest kaltsiumivajadusest ning pea 10 protsenti päevasest magneesiumivajadusest,» tuleb Jones arvudega lagedale. Kaltsium ning magneesium aga aitavad alandada osteoporoosi, luumõrade, murdude ning vigastuste riski, seega too koos selleriseemnetega oma menüüsse ka juustu, jogurtit, lehtköögivilju ning kala, et parimat kasu lõigata.

Kuidas neid toidu valmistamiseks kasutada?

Õnneks on palju lihtsaid viise selleriseemneid oma igapäevase toidulaua osaks muuta. «Selleriseemned lähevad hästi kokku tomatitega, seega võid neid lisada näiteks Verise Mary kokteilile või jahvatatuna tomatikastmesse,» toob Jones mõned variandid välja. Kui naudid hommikusi smuutisid või trennijärgseid proteiinikokteile, siis võid selleriseemneid ka nende valmistamise ajal koos õunte või lehtkapsaga blenderisse lisada, et neis huvitav maitsenüanss välja tuua.